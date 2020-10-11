تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بفيديو طريف : جوزي بيعاملني بطيبة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

وظهر العوضي في الفيديو الذي نشرته ياسمين عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهو يمازحها بعنف ويحاول خنقها، بينما هي تتألم وتحاول منعه.

وفي نهاية الفيديو تسخر ياسمين من طريقة زوجها، مستعنية بمقطع صوتي من أغنية شيرين عبد الوهاب “الوتر الحساس” في الجزء الذي تقول فيه: “بيعاملني بطيبة وإحساس.. بيدلعني قدام الناس.. بيعرف إني رومانسية.. بيلعب على الوتر الحساس”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشاركها بطولته النجوم: شريف منير، كريم فهمي، وسوسن بدر وغيرهم.

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