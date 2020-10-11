تراند اليوم : وصلة رقص للقمر هنا الزاهد علي مهرجان لغبطيطا – إتفرج

نشر الفنان محمد عطية مقطع فيديو من زفاف شريف منير احسن والذي أقيم مساء اليوم الجمعة 9 أكتوبر بأحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتظهر في الفيديو الفنانة هنا الزاهد وهي ترقص على أغنية “لغبطيطا” لعمر كمال وحسن شاكوش.

وكان حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد أقيم ليلة الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة وبحضور حشد كبير من نجوم كرة القدم والفن، وأحيا حفل الزفاف النجم الكبير عمرو دياب.

هنا الزاهد يعرض لها في السينمات فيلم “الغسالة”، من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم‎”.‎



