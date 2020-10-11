تراند اليوم : أحمد السقا ينشر صورته مع تامر حسني بعد الصلح – اتفرج

نشر احمد السقا صورة جديده له مع تامر حسني عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” و ذلك بعد ازمتهم الأخيرة.

وجه الفنان أحمد السقا رسالة إلى صديقه المطرب تامر حسني بعد الجدل الذي أثير على مدار الساعات الماضية بسبب أزمة أفيش فيلم الفلوس.

وكتب أحمد السقا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “رسالة إلى صديق عزيز .. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى ..انت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير”.

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وأضاف: “قد أكون أخطأت انى اتكلمت في الموضوع علي الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم… تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه… وميعادنا الحفلة اللى جايه…. احمد السقا”.