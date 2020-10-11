تراند اليوم : تامر حسني بيجهز نفسه لعيون إبنة ماجد المصري في زفافها – فيديو

خلال إحيائه أحد حفلات الزفاف ألقى الفنان تامر حسني التحية على ماهي ابنة الفنان ماجد المصري.

وخلال غناء أغنية “يا بنت الأيه” طلب تامر حسني من ماهي ماجد المصري الصعود إلى المسرح وخطيبها وغنى برفقتهما الأغنية وقال “دي بروفة للفرح بتاعكم”.

مؤخرا، نشبت أزمة بين الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني، بسبب تصريحات السقا في برنامج “السيرة” للإعلامية وفاء الكيلاني.

كان السقا قد اعتذر لتامر عبر حسابه على Facebook، كاتبا: “رسالة إلى صديق عزيز.. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى.. أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا”.

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تابع: “مش هطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وأنت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير متزعلش يا عم وحقك عليّ.. وميعادنا الحفلة اللى جاية.. أحمد السقا”.

يأتي ذلك بعدما كشف السقا أسباب غضبه من الفنان تامر حسني، على خلفية تعاونهما سويا في فيلم “الفلوس”، الذي عرض نهاية العام الماضي.

أوضح السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج “السيرة” المذاع على قناتي أبو ظبي وdmc، أنه غاضب من تامر ولم يخبره بهذا الأمر حتى الآن، قائلا: “أنا زعلان من تامر حسني ولحد الآن مقولتلوش إنه أنا زعلان منه.. ودي أول مرة أقول رغم أني بحبه جدا.. ولو مش بحبه مش هزعل منه”.

أشار السقا إلى أنه عندما طلب منه تامر أن يظهر كضيف شرف في الفيلم وافق على الفور، فقد سبق وأن ظهر معه كضيف شرف في مسلسل “ولد الغلابة”، لافتا إلى أنه فوجئ باسمه في دعايا فيلم “الفلوس” وكأنه مشارك في البطولة، بل إن الاسم كان موجودا على بعض الأفيشات، مضيفا: “كلمته .. مرة قالي دول فانز ومرة قالي دي الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش الشركة ومعرفش حد غيرك وميصحش.. ودي أثرت عليا نفسيا وأثرت عليا في شغلي”.