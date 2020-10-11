تراند اليوم : إستعدوا للدويتو القادم ..السقا وتامر حسني إتصالحوا – إتفرج

رد الفنان تامر حسني على اعتذار الفنان أحمد السقا الذي وجهه له عن تصريحاته الأخيرة في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

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كتب تامر عبر خاصية القصص اقصيرة عبر حسابه على Instagram: “حبيبي يا صاحبي حصل خير أنا عمري ما ازعل منك ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها، جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير.. أنت السقا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا الحفلة الجاية بجد.. سخّن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس”.

كان السقا قد اعتذر لتامر عبر حسابه على Facebook، كاتبا: “رسالة إلى صديق عزيز.. صديقى وأخى العزيز تامر حسنى.. أنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا”.

تابع: “مش هطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وأنت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير متزعلش يا عم وحقك عليّ.. وميعادنا الحفلة اللى جاية.. أحمد السقا”.

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جاء ذلك بعد تصريحات السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج “السيرة” المذاع على قناتي أبو ظبي وdmc، التي أكد خلالها أنه غاضب من تامر ولم يخبره بهذا الأمر حتى الآن، قائلا: “أنا زعلان من تامر حسني ولحد الآن مقولتلوش إنه أنا زعلان منه.. ودي أول مرة أقول رغم أني بحبه جدا.. ولو مش بحبه مش هزعل منه”.

أشار السقا إلى أنه عندما طلب منه تامر أن يظهر كضيف شرف في الفيلم وافق على الفور، فقد سبق وأن ظهر معه كضيف شرف في مسلسل “ولد الغلابة”، لافتا إلى أنه فوجئ باسمه في دعايا فيلم “الفلوس” وكأنه مشارك في البطولة، بل إن الاسم كان موجودا على بعض الأفيشات، مضيفا: “كلمته .. مرة قالي دول فانز ومرة قالي دي الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش الشركة ومعرفش حد غيرك وميصحش.. ودي أثرت عليا نفسيا وأثرت عليا في شغلي”.