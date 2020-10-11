تراند اليوم : سما المصرى تشرح ليلة الخميس المثيرة- اتفرج

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بمعاقبة الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه مصري؛ وذلك في اتهامها بالتحريض على الفسق في قضية ثانية حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.

وشهدت الجلسة حضور سما بالزي الأبيض حيث أمسكت بمصحف وسجادة صلاة داخل قفص الاتهام، وأنكرت التهم المسندة إليها، قائلة: “معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما فالولي إنتي قضية رأى عام ولازم يحصل معاكي كده”.

وكانت المصري محبوسة على ذمة التحقيقات بعدما نسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع للتواصل الاجتماعي، و”إتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، ودعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها”.

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كما اتهمتها النيابة بالتعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام “مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة” وكان ليفيديو تتحدث فيه عن يوم الخميس تاثير كبير خاصة بعد مطالبة الجمهور لها وقولهم ورينا من تحت.

وأسندت النيابة للمتهمة في هذه القضية الثانية المدانة فيها تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.