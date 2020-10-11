تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في "نجيب زاهي ذركش"

رنا صلاح الدين - بدأ الفنان يحيى الفخراني تصوير مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "نجيب زاهي ذركش"، المقرر أن ينافس به في المارضون الرمضاني المقبل.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية محامي ذو ثقل خلال أحداث العمل، الذي بدأ الفخراني تصويره منذ ما يقرب من الأسبوعين في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتعاون يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع السيناريست عبدالرحيم كمال، ويعد هذا العمل التعاون الـ5 بينهم، حيث سبق وقدموا معا من قبل مسلسلات، "شيخ العرب همام" و"الخواجة عبدالقادر" و"دهشة" و"ونوس".

يذكر إن أخر مشاركة للفنان يحيى الفخراني في المارثون الرمضاني كانت في عام 2018، من خلال مسلسل "بالحجم العائلي"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندى موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام، وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.