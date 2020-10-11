فيديو.. ياسمين عبدالعزيز بين أيادي العوضي وبيلعب على الوتر الحساس

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وهو يحتضنها.

وظهر في الفيديو أحمد العوضي وهو يعانق زوجته ياسمين عبدالعزيز من رقبتها، ويبدو إنه ضغط عليها بشدة، الأمر الذي جعلها تدفع يده عن رقبتها، ثم ظهر في الفيديو صوت المطربة شيرين عبدالوهاب وهي تغني، "يعاملني بطيبة وإحساس.. يدلعني قدام الناس.. بيعرف إني رومانسية بيلعب على الوتر الحساس".

يذكر إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تزوجت من الفنان أحمد العوضي في عيد ميلادها السابق، وذلك حسب ما صرح به العوضي أثناء ظهوره في أحد البرامج مؤخرا.