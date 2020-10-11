خاص.. تفاصيل البرنامج الجديد لشيرين عبدالوهاب وإليسا

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانة اللبنانية إليسا في التحضير لمفاجأة كبيرة، سيقدمونها لجمهورهم في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة، المفاجأة تتمثل في تقديم برنامج تليفزيوني يكونان فيه مذيعين.

العمل ستقوم بإنتاجه شبكة قنوات mbc، إضافة إلى إنه سيعرض عبر شاشتها، وبالفعل أعطت كلا من شيرين وإليسا موافقة مبدئية على تقديم هذا البرنامج، ويقومان حاليا برفقة إدارة أعمالهم بدراسة المشروع، التي وضعت له mbc ميزانية مفتوحة، وحددت له موعد عرض مبدئي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من شيرين عبدالوهاب وإليسا، إن البرنامج ينقسم إلى عدة فقرات، إحداهما ستتناول جزء من حياة الفنانتين، وأخرى ستكون فقرة غنائية، والفقرة الأخيرة تعتمد على فكرة إستضافة نجم كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

يذكر إن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت سبقت وخاضت فكرة تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامجها "شيري إستديو"، التي قدمته مع شركة mbc، بينما تعد هذه التجربة الأولى للفنانة إليسا في تقديم البرامج التليفزيونية.