صورة.. سعد لمجرد يصل مصر قريبا ويحيي حفل إستعراضي في "كايرو شو"

رنا صلاح الدين - كشف مسرح "كايرو شو" عن مفاجأة جديدة للجمهور، حيث أعلن عن تنظيمه لأولى حفلاته الإستعراضية، وأعلن إنه تم الإتفاق مع الفنان المغربي سعد لمجرد على إحياء الحفل.

بوستر حفل سعد لمجرد في مسرح كايرو شو

ويقوم حاليا القائمين على مسرح "كايرو شو" بوضع اللمسات النهائية للإتفاق بينهم وبين سعد لمجرد، حيث إن سعد متواجد في وطنه المغرب حاليا، ومن المقرر أن يتواجد في مصر قبل موعد حفله بأيام تصل لأسبوع، حتى يستطيع أن يجري العديد من البروفات.

يذكر إن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته "عدى الكلام"، الذي حقق نجاح كبير مع الجمهور، واستطاع أن يحقق مشاهدات تصل إلى 79 مليون في أقل من 3 شهور على طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.