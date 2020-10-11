لويس هاميلتون يفوز بجائزة أيفل الألماني ويعادل رقم مايكل شوماخر القياسي

متابعة بتجــــــــــرد: فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة أيفل الكبرى على حلبة نوربرغرينغ الألمانية ويعادل الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في سباقات الفورمولا 1 وهو 91 فوزاً والمسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر.

وبهذا الفوز وهو السابع له هذا الموسم عزز هاميلتون متصدر الترتيب العام موقعه على رأس قائمة السائقين متفوقاً بفارق 69 نقطة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي أضطر لأسباب فنية للانسحاب من سباق اليوم.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بل المركز الثاني في سباق اليوم وحصل على نقطة إضافية مكافأة على تسجيله أسرع لفة في حين احتل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 2018 عندما كان يقود لفريق ريد بل، ويتبقى في الموسم الحالي 6 جولات على النهاية.