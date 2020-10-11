متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد عطية إرتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.
ونشر محمد عطيلة صورًا عديدة مع ميرنا الهلباوي علق كاتبًا: “لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم”.
أما هي فنشرت صورة لهما على حسابها من حفل زفاف شريف منير حسن عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك سابقاً وكتبت : في اليوم العالمي للصحة العقلية في العالم، أنت الدواء المثالي لقلي .. نعم الامر يحصل”.
وسرعان ما انهالت التعليقات على الثنائي ورسائل التهاني والمباركة لهما وتمنوا لهما السعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عطية يعلن خبر ارتباطه رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.