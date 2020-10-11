محمد عطية يعلن خبر ارتباطه رسميًا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الفنان المصري ​محمد عطية​ إرتباطه بمقدمة البرامج ​ميرنا الهلباوي​ وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

ونشر محمد عطيلة صورًا عديدة مع ميرنا الهلباوي​ علق كاتبًا: “لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم”.

أما هي فنشرت صورة لهما على حسابها من حفل زفاف شريف منير حسن عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك سابقاً وكتبت : في اليوم العالمي للصحة العقلية في العالم، أنت الدواء المثالي لقلي .. نعم الامر يحصل”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الثنائي ورسائل التهاني والمباركة لهما وتمنوا لهما السعادة.