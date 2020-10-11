إليكم إيرادات “مولان” العالمية

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيلم Mulan من إنتاج “ديزني” إيرادات حول العالم وصلت إلى 66 مليون دولار أميركي، وهو نسخة جديدة ‪Live Action من النسخة الكرتون التي صدرت في 1998.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلا من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش.

الفيلم من بطولة دوني ين، التي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: Ip، وPainted Skin، وSeven Swords وغيرها. وتجسد دور Mulan، الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.