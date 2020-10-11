باتي جنكينز: السينما تواجه تهديدًا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تأجيل طرح فيلم Wonder Woman الجديد للمخرجة باتي جنكينز ثلاث مرات خلال جائحة فيروس كورونا، الآن تدق المخرجة ناقوس الخطر من أن تجربة الذهاب لمشاهدة الأفلام نفسها تواجه تهديدا حقيقيا.
وجنكينز من بين عشرات من كبار مخرجي هوليوود الذين يناشدون حكومة الولايات المتحدة توفير شريان حياة مالي لدور السينما. وحذرت من أنه من دون ذلك، يمكن أن يختفي تقليد الذهاب إلى السينما الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان في الثقافة الأميركية.
وقالت في مقابلة من منزلها في لوس أنجلوس “إذا أغلقنا هذه (دور العرض)، فسيكون هذا إجراء لا يمكن العدول عنه.. يمكن أن نفقد تجربة الذهاب إلى السينما إلى الأبد”.
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