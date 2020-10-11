جاستين بيبر يحقق الملايين على يوتيوب

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متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب Holy للنجم العالمي جاستين بيبر أكثر من 50 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
ويظهر جاستين بيبر على الجمهور من خلال كليب Holy بشكل مختلف عن كل أغنياته المصوّرة السابقة، حيث يلعب دور عامل في منجم يتم طرده منه وشارك معه في الأغنية مغني الراب شانس ذا رابر، وهو ما شكّل عنصر الفاجأة بالنسبة للملايين حول العالم.
نفيد بالذكر أن جاسين بيبر قد عاد إلى ساحة الفنافسة من خلال هذا الكليب وذلك بعد امتناعه عن طرح أعمال فنية جديدة لفترة لا يستهان بها.
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