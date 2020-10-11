قبل “الجونة السينمائي”.. 4 مهرجانات فنية كرّمت خالد الصاوي

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن القائمون على الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تكريم الفنان القدير خالد الصاوي، هذا العام، باعتباره من الشخصيات المساهمة في تطوير السينما المصرية بأعماله المختلفة، وشخصياته المتنوعة.

ولم يكن “الجونة السينمائي” أول مهرجان سينمائي مصري، يُكرم الصاوي، ولكن تم تكريمه عام 2010 بمهرجان “أوسكار صناعة السينما المصرية”، عن دوره في فيلمه الشهير “الفرح” الذي تعاون من خلاله مع مجموعة من النجوم على رأسهم الراحلة كريمة مختار، والفنان ياسر جلال، وجمانة مراد، وسوسن بدر.

كما كُرِّم خالد الصاوي، بالدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي بالشارقة، عام 2010، عن أعماله المسرحية، حيث قدم خلال مشواره الفني تسع مسرحيات آخرها “اللعب في الدماغ”، تم إنتاجها عام 2007، وأولاها كانت مسرحية “المزاد” والتي قدمها عام 1989.

وكرّمه مهرجان “الإذاعة والتلفزيون” مرتين، الأولى حصل من خلالها على الجائزة الفضية للأفلام القصيرة، والثانية عام 2009 عن دوره في مسلسل “قانون المراغي”.

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وعن دوره في فيلم “كده رضا” اختارته إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2007، لتكريمه عن هذا الفيلم، الذي شارك في بطولته مع الفنان الكوميدي أحمد حلمي، الفنانة منة شلبي، والفنان لطفي لبيب.

الفنان خالد الصاوي، ينشغل حالياً في تصوير عدة أعمال سينمائية ودرامية، منها مسلسل “القاهرة كابول” ويتعاون فيه مع الفنان طارق لطفي، الفنان فتحي عبدالوهاب، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، ويستعد “الصاوي” لتصوير فيلم “مطبعة هرم” ويتعاون فيه مع حمدي الميرغني وبيومي فؤاد.

ويتعاون خالد الصاوي، في فيلم “النمس والإنس” مع محمد هنيدي، والإخراج لشريف عرفة، وانتهى أيضاً من تصوير فيلم “أحمد نوتردام” الذي يتعاون فيه مع الفنان رامز جلال، وينتظر عرض فيلم “30 مارس” مع دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي.