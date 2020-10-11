شكرا لقرائتكم موسيقي شهير يخسر معركته مع السرطان عن 65 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي عازف الغيتار الشهير إيدي فان هالين بمرض السرطان، الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاماً. وظهرت فرقته لموسيقى الهارد روك في لوس أنجلوس في أوائل السبعينات لتتربع على عرش موسيقى الروك آند رول لعشر سنوات.

وأعلن الوفاة فولفجانج نجل فان هالين (29 عاماً) الذي انضم إلى الفرقة، التي اشتهرت بأغنيات مثل "جامب" و"إينت توكين باوت لاف".

كما قال فولفجانج فان هالين على تويتر: "لا أستطيع تصديق أن عليّ أن أكتب هذا لكن والدي إدوارد لودفيك فان هالين، خسر معركته الطويلة والمضنية مع مرض السرطان هذا الصباح".

ولم يكشف ممثلون عن إيدي فان هالين تفاصيل وفاته. وذكرت مجلة "بيبول" أن العازف والمؤلف الموسيقي توفي في مستشفى بمنطقة لوس أنجلوس، وكانت زوجته جيني وابنه وأفراد آخرون من العائلة بجواره.

إلى ذلك وضع عشاق فنه زهوراً على نجمته في ممر الشهرة بهوليوود.

يذكر أن إيدي فان هالين ولد بأمستردام في 26 يناير 1955، ودرس البيانو الكلاسيكي بعد انتقاله إلى ضاحية باسادينا في لوس أنجلوس مع عائلته في الستينيات. وبعد التحول إلى الغيتار، شكل هو وشقيقه الأكبر أليكس فرقاً موسيقية أصبحت في نهاية المطاف فرقة فان هالين في السبعينيات.