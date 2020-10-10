أحمد فهمي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل "خناقته" مع شيكابالا  

وقعت مشاجرة عنيفة بين الفنان المصري أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني محمود عبدالرازق الشهير بـ "شيكابالا"، خلال حضورهما، مساء الجمعة، حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الخلاف بدأ بمجرد وصول فهمي إلى الحفل مع زوجته هنا الزاهد، وبحسن نية قام بإلقاء التحية على "شيكابالا"، الذي كان مع زوجته هو الآخر.

لكن تفاجأ فهمي بأسلوب متغير من "شيكابالا" في الكلام، حيث قال له: "إنت مزودها أوي يا (فهمي)"، ليرد عليه الأخير: "مش مزودها.. إنت اللي عملت إشارة مايصحش تعملها لناس تخصني"، في إشارة إلى جمهور النادي الأهلي.





وتابع شيكابالا: "مين اللي يخصوك؟ تقصد جمهور الأهلي، طيب.."، وتلفظ بلفظ خارج في حق جماهير الأهلي، ورد عليه أحمد فهمي قائلًا: "عيب.. ماتشتمش.. خليك محترم"، ليكرر "شيكابالا" السباب مرة أخرى لجماهير الأهلي.

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وما كان من أحمد فهمي إلا أن قام بسب "شيكابالا" بالألفاظ نفسها التي تلفظ بها، قائلًا: "أنا مش هشتم جمهور الزمالك المحترم، أنا هشتمك أنت"، ليتطور الأمر إلى مشادة قوية، فيما تدخل أمير نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لفض الخلاف والصلح، ولكن "فهمي" رفض.





وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال أحمد فهمي إن الواقعة حصلت بالفعل، وكل التفاصيل التي ذكرتها وسائل الإعلام المصرية صحيحة، ولا تعليق لدي على الواقعة.

وأضاف: "جمهور نادي الزمالك على رأسي".

يذكر أن الخلاف بين أحمد فهمي و"شيكابالا" بدأ منذ مباراة السوبر حينما قام قائد الزمالك بعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلي، الأمر الذي اعترض عليه فهمي.