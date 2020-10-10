انتحار فنانة تونسية في ظروف غامضة

انتحرت الفنانة التونسية الشابة عبير شعبان، إذ تم العثور عليها، الجمعة، في منزلها جثة هامدة، في ظروف غامضة.

وأكدت إذاعة "بنزرت إف إم إن" التونسية أن الحادث هز الوسط الفني في تونس وأصاب المتابعين بالصدمة.





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وأفاد مصدر أمني بأنه تم العثور على عبير شعبان جثة هامدة بمنزلها الكائن في مدينة قربة، بمحافظة نابل شمال شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "المستقبل" التونسية أنه تم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، والكشف عن الأسباب التي دفعت الفنانة التونسية التي تبلغ من العمر 30 عاما للانتحار.





يذكر أن عبير شعبان شاركت في بطولة العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، واستطاعت أن تحقق نجوميتها وشهرتها في وقت قصير، ويتابعها قطاع عريض من الجمهور في تونس.