شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يغازل زوجته فى عيد ميلادها: حبيبتى وملهمتى وكل شئ جميل بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب التونسى صابر الرباعى، بعيد ميلاد زوجته إخلاص جنيفان، الذى يوافق اليوم السبت، 10 أكتوبر، حيث نشر صورة جمعتهما سويا، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "إلى من سكنت قلبى، أقول كل عام وأنت حبيبتى، رفيقتى، صديقتى، ملهمتى وكل شيء جميل فى حياتى، دمت لى ولأطفالنا خير أنيس وأرق ونيس، كل سنة وأنت بألف خير وصحة، راجيا من الله أن يمد فى عمرك ويحفظك لنا جميعا".



صابر الرباعى وزوجته

فيما حرصت النجمة السورية أصالة نصرى، على تهنئة الرباعى وزوجته بهذه المناسبة، وقالت من خلال التعليقات: "الله يحفظكم ويسعدكم ويخلّى المحبّة عامره بقلوبكم".

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وكان الفنان صابر الرباعى، طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" عبر قناة يوتيوب الرسمية للشركة المنتجة، وهى من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره فى لبنان لمدة ثلاثة أيام، واستخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية.

من ناحية أخرى، حرص النجم التونسى صابر الرباعى، على تهنئة الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث طرح فيديو قال فيه: "أحب أهنئ الشعب المصرى العظيم، وأصدقائى وأحبائى فى مصر حكومة وشعب بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكل سنة ومصر بخير، وأنتم جميعا بألف ألف خير".