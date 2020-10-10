شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف شيكابالا وأحمد فهمى بسبب الأهلى والزمالك بدأ بتهدئة وانتهى بمشادة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة عنيفة بين نجم نادى الزمالك شيكابالا، والفنان أحمد فهمى، المعروف بانتمائه للنادى الأهلى، أثناء تواجدهما في إحدى حفلات الزفاف التى تصادف حضورهما فيها معًا، وجاءت هذه المشادة على خلفية خلاف سابق بينهما بسبب فريقى الأهلى والزمالك، وعلى الفور التفت حولهما كاميرات التصويروالهواتف لتوثق المشادة الكلامية بينهما فيما كان يحاول عدد من الحضور تهدئة الأمور بينهما.

ظهرشيكابالا، وأحمد فهمى، وهما يتبادلان الحديث وكان يقبل فهمى رأس شيكابالا فى محاولة لتهدئة الأمور بينهما، لكن يبدو أن نجم الزمالك لم يهدأ وعادت المشادة لتتجددد مرة أخرى بينهما، فتدخل حينها عدد من الحضور للفصل بينهما حتى لا يتطور الأمر، وعلى الفور انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، كما تم تدشين هاشتاج باسم الفنان أحمد فهمى بقائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، الأمر الذى جعل المشادة تمتد إلى مشجعو الناديين عبر موقع التدوينات والحديث حول تصرف كلا منهم .



الفنان أحمد فهمى هاشتاج

ودائما ما يعبر النجم أحمد فهمى عن حبه وعشقة للنادى الأهلى وجمهورها، حيث يبق وأن شارك مع شقيقه الفنان كريم فهمى خلال انضمامهما لناشئى النادى الأهلى، ليعبر عن دعمه للقلعة الحمراء على هاشتاج "جمهورك معاك يا أهلى"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" "‏أنا وكريم أثناء اللعب فى ناشئى النادى الأهلى ‎#جمهورك_معاك_ياأهلى".

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انتهى الفنان أحمد فهمى من تصوير دوره بمسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات نجم مسرح مصر محمد أنور، حيث يظهر فهمى كضيف شرف ضمن أحداث العمل، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية، ويجسد "أنور" من خلاله شخصية دكتور، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.