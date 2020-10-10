"أمير الوطن العربي وباشا مصر".. نجوم الفن يهنئون أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد تهنئات الفنانين لـ"كرارة " بعيد ميلاده في التقرير التالي :

عمر الشناوي

نشر الفنان عمر الشناوي، صورة تجمعه مع كرارة، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا : "كل سنة وأنت طيب يا أبو الرجولة والجدعنة".

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، صورة تجمعه مع كرارة، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا عم العالم".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة تجمعها مع كرارة على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ".

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورا تجمعه مع كرارة عبر إنستجرام، وعلق : "عيد ميلاد سعيد".

أحمد خالد صالح

نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة تجمعه مع كرارة، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا باشا بشوات مصر".

هاجر الشرنوبي

نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي، صورة تجمعها مع كرارة، على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

أوس أوس

كتب الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلا: "عيد ميلاد سعيد.. كل سنة وأنت طيب يا أمير الوطن العربي ".

كريم فهمي

هنأ الفنان كريم فهمي، صديقه الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "باشا مصر.. كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم يا طيب يا رجولة".

محمد علي رزق

كتب الفنان محمد علي رزق، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. يا أجدع خلق الله".

إنجي خطاب

كتبت الفنانة الشابة إنجي خطاب، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأخويا، كل سنة وأنت طيب وجدع".

محمد محمود عبدالعزيز

كتب الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا أمير يا صديقي المحترم، يا عشرة السنين".