في فرح.. "خناقة" بين أحمد فهمي وشيكابالا بسبب الأهلي والزمالك -بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الخلاف بين الفنان أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك شيكابالا، للاشتعال من جديد، بعدما التقيا أمس في حفل زفاف صديق مشترك بينهما، بعد أشهر من هجوم الأول على شيكابالا بسبب محاولات الأخير استفزاز جمهور النادي الأهلي عقب فوز ناديه بكأس السوبر المحلي في فبراير الماضي.

فهمي فور ذهابه لحفل الزفاف بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد، عرف بوجود شيكابالا، ونصحه صديق بأن يذهب لإلقاء التحية عليه، حتى ينتهي الخلاف بينهما، وبالفعل توجه فهمي لشيكابالا وألقي عليه التحية، واحتضنه ودار بينهما حديثًا انتهى بسب الأخير لجماهير النادي الأهلي، الأمر الذي أغضب فهمي.

وحاول فهمي أن يمتص غضب شيكابالا، وتحدث معه موضحًا أن جماهير الأهلي تخصه، ولا يصح أن يسبهم بألفاظ غير لائقة، إلا أن الأخير عاد لتكرار نفس الألفاظ الأمر الذي دفع فهمي للرد عليه بنفس طريقته، وتدخل عدد من حضور الحفل، لإبعاد الطرفين حتى لا يتطور الأمر بينهما لأكثر من ذلك.

كان مايو الماضي شهد دفاع فهمي عن شيكابالا بعد تعرضه للتنمر، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة مرسومة لشيكا، معلقًا "طول عمري أهلاوي متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكني ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط فى ماتش السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".