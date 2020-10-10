المنتج صادق الصباح يشيد بوفاء الكيلاني: "إعلامية من الطراز الرفيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشاد المنتج صادق الصباح، بالإعلامية وفاء الكيلاني، مؤكدا أنها إعلامية من الطراز الرفيع.

وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏وفاء الكيلاني.. فخر الإعلاميات العربيات، ثقافة وحضور وذكاء.. إعلامية من الطراز الرفيع تتقن فن الحوار بلباقة وجرأة.. ألف مبروك برنامجك السيرة ".

يذكر أن، المنتج صادق الصباح، يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح" الذي خاض إنتاجه، بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نورالدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندي ، ميرا العدل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.