زوجة شقيقها.. ريم سامي تهنئ مي عمر بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة الشابة ريم سامي، على تهنئة الفنانة مي عمر زوجة شقيقها المخرج محمد سامي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها. ونشرت ريم، صورة تجمعها بمي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ميوشي .. أحبك إلى الأبد يا أختي". يذكر أن، مي عمر، تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي ، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

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