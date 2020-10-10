أشرف زكي وروجينا وبيومي فؤاد وبدرية طلبة يحضرون مسرحية "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان حسام داغر، على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي والفنان بيومي فؤاد والفنانة روجينا والفنانة بدرية طلبة، لحضورهم أمس الجمعة، عرض مسرحية "صباحية مباركة".

ونشر داغر، صورا تجمعه بهم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبايب قلبي اللي نوروا العرض النهاردة، روجي حبيبتي ودكتور أشرف حبيبي وبيومي يوكا عشرة العمر، وكوميديانتي المفضلة بدارة بدرية طلبة، وحبايبنا روقة وعزوز والمخرج الجميل أحمد شفيق.. المسرحية نورت بيكم النهاردة".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة: علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.