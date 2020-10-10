إيرادات الجمعة.. "The War With Grandpa" الثالث و"Mulan" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 9 أكتوبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 154 ألفًا و685 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 133 ألفًأ و816 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 88 ألفًا و277 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 77 ألفًا و132 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 48 ألفا و857 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "trolls world tour" وحقق 41 ألفًا و701 جنيه، وفاز بالمركز السابع فيلم "The New Mutants" والذي حقق 22 ألفًا و75 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 19 ألفا و215 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Pinocchio" محققا 11 ألفا و439 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "the invisible man" والذي حقق 10 آلاف و984 جنيها.