بالصور| أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده وسط أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وشارك أمير جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو من الحفل، نشره عبر خاصية القصص القصيرة، ظهر خلاله أمام "تورتة" عيد الميلاد، ومن حوله يرددون أغنية الفنان اللبناني وليد توفيق "انزل يا جميل على الساحة".

جدير بالذكر أن أمير كرارة شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "الاختيار"، ويستعد لخوض السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، مع الفنان أحمد السقا.