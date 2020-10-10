تراند اليوم : بسبب شتمه لجمهور الأهلي.. أول تعليق من "أحمد فهمي" على مشاجرته مع "شيكابالا" (فيديو)

علق الممثل المصري، أحمد فهمي على مشاجرته مع محمود عبدالرازق، شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

واندلعت المشادة عندما عاتب شيكابالا فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي، وحاول الأخير تهدئته إلا أنه قام بسب جمهور الأهلي وهو مادفع فهمي للاشتباك معه.

وتدخل أمير مرتضي منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.



