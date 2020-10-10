تراند اليوم : أحمد فهمي لـ ” شيكابالا ” : قدامي تحترم نفسك

علق الفنان أحمد فهمي لأول مرة على المشاجرة التي حدثت بينه وبين نجم نادي الزنالك شيكابالا في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وعبر حسابه على Facebook، كتب فهمي “أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر”.

و اشارت مصادر صحفية ان تفاصيل الواقعة قبل ساعات مضت، التي نشر تفاصيلها المصور أحمد مصطفى سنتياجو عبر قناته على YouTube.

وبدأت المشادة عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي، وحاول فهمي تهدئة قائد الزمالك إلا أن الأخير قام بسب جمهور الأهلي وهو مادفع فهمي للاشتباك معه.

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