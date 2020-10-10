تراند اليوم : بالفيديو – سمير صبري : الجيش كان يعبر سينا و انا نايم مع زبيدة ثروت

استعاد الفنان سمير صبري ذكرياته مع انتصارات أكتوبر عام 1973 خلال حلوله ضيفا في برنامج “مساء dmc” الذي يعرض عبر شاشة dmc.

وقال سمير صبري إنه في يوم السادس من أكتوبر يصور مشاهده في فيلم “الأحضان الدافئة” وكان هناك مشهد قبلة بينه وبين الفنانة زبيدة ثروت مضيفا “حاولت اقناع المخرج بأننا في نهار رمضان فعليه حذف المشهد أو على الأقل تأجيله بعد الإفطار وبعد المجادلات جاء أحد العاملين يبشرنا بعبور الجيش قناة السويس ولكننا لم نصدق بسبب حالة التعتيم الإعلامي على الحرب وقتها حتى لا تستطيع إسرائيل عمل تعبئة عامة، وتم تسريب أخبار أن كبار قوات الجيش ذهبوا لعمل عمرة”.

مشيرا إلى أنه فور التأكد من تلك الأنباء تم إلغاء التصوير بالفعل.

وألمح سمير صبري إلى أنه خلال حرب أكتوبر كان يقدم برنامج “النادي الدولي” الشهير في ذلك الوقت بمصر والعالم العربي، وكان الجميع ينتظره كل أسبوع حين عرضه مشيرا إلى أنه أراد في ذلك الوقت أراد أن ينقل أحداث الحرب الحقيقية فذهب إلى ساحة القتال وكان حينها الجميع يستهزئ بقول الرئيس الراحل أنور السادات إن عام 73 سيكون عام الحسم.

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وتابع “قبل الذهاب لساحة الحرب في أكتوبر 1973 أخذنا النصائح من الدكتور حاتم عبدالرحمن بضرورة عدم تحطيم معنويات المصريين لكن في نفس الوقت ننقل الصراحة والحقيقة فيما يحدث في ساحة الحرب.



