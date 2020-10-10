تراند اليوم : ميريهان حسين تتحول لشخصية كرتونية علي إنستجرام – اتفرج

نشرت الفنانة ميريهان حسين، مقطع فيديو جديد لها من خلال خاصية الإستورى على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام.

وظهرت ميريهان حسين وهى تقلد إحدى الشخصيات الكرتونية وقامت بنشر الفيديو على موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.