فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي مع زوجها

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شيرين عصملى 0 تبليغ

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نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”

وقالت أميرة على الصورة: “الله يرحمكم يا حبايبي.. حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحنيه متناهيه ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا”

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية شهر يوليو الماضي، بعد إصابتها بفيروس المستجد “كوفيد 19″، عن عمر ناهز 82 عاما



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