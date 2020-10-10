تراند اليوم : هنادى مهنا تنشر فيديو قبل ليلة دخلتها – اتفرج

نشرت الفنانة هنادى مهنا عبر خاصية الإستورى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .

وظهرت هنادى مهنا فى الفيديو وهى تضع اللمسات الأخيرة فى إطلالتها أثنا حفل عقد قرانها على نجل الراحل خالد صالح النجم أحمد خالد صالح .

واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء وقرر الثنائى مفاجأة الجميع بعقد القران، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما التى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.