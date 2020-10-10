تراند اليوم : بدون الباروكة .. علامات السن و المرض تظهر علي ” سمير صبري ” – اتفرج

أثار الفنان سمير صبري، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس، الجمعة 9 أكتوبر، بعد لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء DMC.

وصدم سمير صبري، الجمهور والمتابعين ونشطاء السوشيال ميديا، بعد ظهوره للمرة الأولى بدون الباروكة التي تعود على ارتدائها منذ بداية ظهوره بسبب شعره الخفيف.

وتحدث سمير صبرى، خلال الحلقة، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، ولقائه بالأسير الإسرائيلى “عساف ياجورى”، قائلا: “بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لى من خلال الجهات المعنية لعمل لقاء مع الأسير عساف ياجورى، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء، وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبه بالشخص المتشفى، وكانت ملامح وجهى تقول رأيتم الجيش المصرى الذى استهزأوا به فى النكسة كيف عبر فى ست ساعات فقط، وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار فى مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء وهنا أحضرت الفنان سمير غانم وظهر خلال لقاء من ظهره وكأنه الأسير وبدأنا نتحدث بالعبرى وكان ذلك بمساعدة زميلتنا إيناس جوهر وفى السؤال الرابع لم نتمالك نفسنا من الضحك وكشفت سمير غانم للجمهور”.