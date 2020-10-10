تراند اليوم : فيديو – شيكابالا يسب جماهير ” الاهلي ” من جديد و أحمد فهمي يروقه

نشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

وكشف مصدر لاحد المواقع كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: “شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص”، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف:” استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: “أنت شتمت ناس تخصني على فكرة”، فرد عليه شيكابالا: “تقصد جمهور الأهلي؟” فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.

وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم “كهربا” نجم الأهلي، وعدد من مسؤولي القلعة البيضاء.

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واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: “أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟” ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.

وتدخل على الفور أمير مرتضي منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.

ويعد أحمد فهمي، أحد الممثلين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، ويحرص على حضور مباريات القلعة الحمراء.

