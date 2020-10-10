أمينة خليل: "مش هتنازل في فرحي عن الزفة"

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن خطيبها المهندس عمر طه، وعن مدى حبها للأفراح غير التقليدية الروتينية خاصة انها كشفت من قبل عن استعدادها لدخول القفص الذهبي بعد عام أي في فصل الصيف.

وقالت أمينة خلال لقائها مع مجلة "انجما" إنها لا تحب الأفراح التقليدية بشكل كبير، أي تحب الاختلاف مثل التي تقام على شاطئ البحر أو في الجبل، لكنها في نفس الوقت تحب بعض الأشياء التقليدية الكلاسيكية المصرية ومنها على سبيل المثال الزفة مؤكدة أنها تحاول بقدر الإمكان التمسك بها.

على جانب آخر كشفت عن الصفات التي تحبها وتجذبها في الرجل قائلة: "حنين، عاقل، دمه خفيف، عنده مبادئ، مغامر، طموح ويعرف متى يستخدم عقله ومتى يستخدم قلبه".

وكانت قد قالت أمينة أن من ضمن استعدادها للزواج، هو محاولاتها تعلم الطبخ، حيث أنها نضمت لإحدى الأكاديميات لتعلم فنون الطبخ، وقد نشرت صفحة الأكاديمية على موقع "انستجرام"، مجموعة صور لأمينة وهي تتعلم الطبخ.