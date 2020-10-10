فبراير المقبل.. عرض أولى بطولات مي عمر المطلقة في الدراما

رنا صلاح الدين - تقوم حاليا الفنانة مي عمر بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ40 حلقة.

وقررت الجهة المنتجة للمسلسل عرضه في مطلع شهر فبراير المقبل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، حيث سيكون تم الإنتهاء من تصوير العمل بالكامل، وذلك حسب تصريحات مؤلف العمل محمد مهران لموقع "الخليج 365".

حيث أكد مهران إن فريق عمل المسلسل يقوم بتصوير مشاهد العمل على قدم وساق، مشيرا إلى إنه يتبقى لع عدد قليل ويكون انتهى من كتابة سيناريو العمل بالكامل.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وآخرين، ومن تأليف الممثل محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وتجسد فيه مي عمر شخصية مطربة تبحث عن الشهرة والنجومية.

يذكر إن أخر إطلالة للفنانة مي عمر على جمهورها كانت من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي نافس به الفنان ياسر جلال في المارثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاح ملحوظ مع الجمهور.