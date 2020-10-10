فنانة تونسية تنتحر شنقا

رنا صلاح الدين - انتحرت الفنانة التونسية الشابة عبير شعبان أمس الجمعة، حيث تم العثور عليها جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد.

وأكدت المصادر الأمنية التونسية إنها تم العثور عليها في منزلها جثة هامدة، بعد أن انتحرت شنقا، وتم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة.

يذكر إن الفنانة التونسية عبير شعبان تعد من الفنانين المسرحيين في تونس، كما إنها لم تتجاوز الثلاثين من عمرها، وهذا ما أصاب الوسط المسرحي التونسي بحالة ذعر.