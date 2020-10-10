بعد الاستغاثة.. هادي خفاجة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

رنا صلاح الدين - كشف الفنان الشاب هادي خفاجة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد أن تعرض لأزمة صحية، أدت لخضوعه لتدخل جراحي، في أغسطس الماضي.

وقال خفاجة في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى المصرية، إن حالته والده الصحية مستقرة وهو حاليًا في العناية المركزة.

وأضاف خفاجة إن العملية التي خضع له والده فشلت بنسبة 80 % أو أن العملية تم إجرائها بشكل غير صحيح وهو ما تسبب في تلوث جرحه.

وتابع هادي حديثه:"الدكتور أشرف زكي هو الأب الروحي لكل الممثلين وأتوجه بالشكر له، وكمان لمدير معهد ناصر ونائبه الذين كانوا في استقبالنا فور وصول والدي".

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كان شادي خفاجة كشف عن تعرض والده لأزمة صحية، أدت لخضوعه لتدخل جراحي، في 5 أغسطس الماضي، إذ أجرى عملية "فتأ في الصدر"، وتلوث جرحه، الأمر الذي تسبب في معاناته من إعياء شديد، وفقدان الشهية.

ونشر شادي، صورًا لجرح والده قبل وبعد تعرضه للتلوث، وكتب في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا مش عاوز أبويا يموت، ارجوكم ساعدوني، امبارح ابويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله ابويا بيموت، رد عليا يقولي اعمله ايه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه اعمله ايه!؟، أنا ابويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء".

شادي اتهم المستشفى بالنصب عليه، وأنهم طالبوه بدفع 25 ألف جنيه كتأمين، على أن يسترد ما سيزيد عن الفاتورة، عند خروج والده، لكنه فوجئ بأن فاتورة المستشفى وصلت 90 ألف جنيه، وبالتواصل مع رئاسة الوزراء وبتدخل من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تم تخفيض 30% من إجمالي المبلغ المطلوب سداده.