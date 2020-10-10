شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صور للفنانة المنتحرة عبير شوشان و ما كتبته على صفحتها بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هزانتحار الفنانة والناشطة عبيرشوشان المعروفة إعلاميا بعبير شعبان وتأثر كل الوسط الثقافي التونسي برحيلها وكتبوا جميعا أن سبب الانتحارحالة إحباط كبيرة كانت تمر بها بسبب الأوضاع في تونس وتجميد كل الأنشطة الثقافية والفنية ، كما أنها كانت تعاني من قلة العمل في الفن برغم أنها كانت تمارس الكثير من الأنشطة الاجتماعية فهي معروفة اكثر في تونس كونها ناشطة بالمجتمع المدني أكثر من كونها فنانة .



اخر ما كتبت قبل انتحارها



الفنانة والناشطة عبير شوشان

الفنانة عبير شوشان انضمت لفرقة المخرج المسرحي الكبير فاضل الجعيبي وكانت تدرس لديه فنون المسرح وشاركت في أعمال قليلة ولم تكن من الفنانين المحترفين للفن بتونس والمعروفين إعلاميا .

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الفنانة التونسية المنتحرة عبير شوشانت

فاتن شوشان كانت آخر كلماتها علي صفحتها علي الفيس بوك : "حبو بعضكم وارحمو بعضكم الدنيا فانية ومتهز كان فعلك نحبكم برشا " ، وبعد هذه الكلمات انتحرت وتم العثور على شعبان جثتها هامدة في منزلها بمدينة بنابل شمال شرق تونس بعد أن انتحرت شنقا.



اخر ما كتبت الفنانة عبير شوشان



الفنانة التونسية المنتحرة مع اولاد شقيقتها

ولم تصدر وزارة الشؤون الثقافية في تونس بيانا بشأن الحادثة، غير أن فنانين مسرحيين أبدوا استياءهم من حالة الإحباط التي يعيشها الفنانون لا سيما الممثلون، بسبب ما اعتبروه تهميشا من الوزارة وكتب الكثير من الفنانين والمثقفين في تونس عن انتحار الفنانة فاتن شوشان .



الفنانة عبير شوشان



الناشطة والفنانة المنتحرة عبير شوشان المعروفة اعلاميا بعبير شعبان



اخر صور للفنانة عبير شوشان