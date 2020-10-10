شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: باشا مصر اللى ابدع فى دور البطل منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت شركة سينرجى، النجم أمير كرارة، بعيد ميلاده الموافق اليوم 10 أكتوبر، مشيرة أن أبدع في تقديم مسلسل الاختيار من خلال دور البطل منسى الذى قدمه رمضان الماضي .

وكتبت سينرجى، عبرحسابها بموقع تويتر:" في عيد ميلاد باشا مصر اللي ابدع في الاختيار و دور البطل منسي اللي ميتنسيش النجم الساطع "أمير كرارة" كل سنة وأنت طيب ودايما متألق في سماء الفن ياترى إيه اكتر جملة فاكرهاله وكانت في مسلسل ايه؟".

يشار إلى أن النجم أمير كراراحتفل أمس الجمعة بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه، والتف الفنان وأسرته حول تورتة عيد الميلاد فى أحد الأماكن العامة، واحتفلوا على ألحان وكلمات أغنية "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق، وظهر أمير وزوجته وأبناؤه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهم يرددون كلمات الأغنية بحضور عدد من الأصدقاء.

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شركة سينرجى عبر تويتر

كما شارك كلا من النجم أحمد السقا وأمير كرارة فى تحدى الكمامة، فى التحدى الذى أطلقه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحت شعار " تحدى الكمامة"، حرصا منها على حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث نشرا عبر حسابتهم هاشتاج "تحدى الكمامة".

ويذكر أن النجم أمير كرارة يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد عمر الناجى (حرب طروادة)، ويعرض المسلسل على عدة أجزاء، يتضمن كل جزء 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.