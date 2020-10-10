أحمد السقا يكشف سببه خلافه مع تامر حسني بسبب "الفلوس": "كان بإيده يمنع الكلام ده"

رنا صلاح الدين - عبر النجم أحمد السقا، عن غضبه من الفنان تامر حسني، ولأول مرة كشف عن خلافه معه عندما حل ضيفًا على أولى حلقات برنامج "السيرة" التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

وسألت زفاء السقا سؤالًا:"امتى آخر مرة كنت فاكر إن حد أخوك وطلع مش أخوك؟"، ورد السقا: "أنتي عارفة إني بتكسف ومش هقول، لكن المرة دي هقول، أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني.. أنا بحب تامر جدا ولو مش بحبه مش هزعل منه".

أوضاف:"زعلان منه عشان هو في فيلم "الفلوس" كلمني وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد، وهو الحقيقة كان جاملني في مسلسل "ولد الغلابة"، وعادة بروح حفلات وأقدمه ده العلاقة اللي ما بينا، وبعد ما عملتله المشهد فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش، كلمته قولتله إيه اللي بيحصل ده، يا تامر مرة قالي دول فانز، ومرة قال دول الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش حد منهم أنا معرفش غيرك، ودي أثرت عليا جدا نفسيا وعليا في شغلي".

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وجهت الكيلاني سؤالًا كالتالي:"وهل هذا الموقف أثر على علاقتك بتامر؟".. فرد السقا: "مش هتأثر لو قابلني دلوقتي وقالي كلمتين حلوين الموضوع هيخلص، لكن أنا زعلت، لأن أنا لا يمكن أعمل فيه كده، ميصحش كده، وهو كان بإيده يمنع الكلام ده، بس كان شكله مشغول لكن اللي حصل حصل وأنا مسامحك يا تامر لكن مشاكلك كترت".

على جانب آخر يخوض أحمد السقا وأمير كرارة الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل تحت عنوان "نسل الأغراب"، من إخراج محمد سامي.

"نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات.