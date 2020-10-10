بالفيديو| خناقة بين أحمد فهمي وشيكابالا في حفل زفاف.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - نشب خلاف بين الفنان المصري أحمد فهمي، ومحمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا" قائد ولاعب وسط نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، أثناء تواجدهما في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وجاء خلاف شيكابالا مع فهمي بعد أن أعرب الأخير عن استيائه من الأول في تصريحات سابقة بأنه يستفز جمهور النادى الأهلى ويقوم بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر من خلاله شيكابالا يعاتب فهمي على تصريحاته ضد نادي الزمالك التي أغضبته، لتحدث مشاداة كلامية كانت قد تصل إلى اشتباك بالأيدي.

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وكان قد حرص الفنان أحمد فهمي على المشاركة في تجربة لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية للتأكد من فاعلية اللقاح.

ونشر فهمي فيديو له عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء خوض التجربة، وعلق عليه كاتبا: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لإختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس إننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".