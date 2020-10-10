الخلافات مستمرة.. محامي بهاء سلطان لـ نصر محروس: "مش هنسيبه"

رنا صلاح الدين - كشف يوسف إبراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، عن الخلافات المستمرة بين موكله والمنتج نصر محروس، مؤكدً أن أن العقد انتهى عام 2014 وأنه سجل عددًا من الألبومات بعد هذا العام لكنها لم تطرح.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية، ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، إن سلطان وقع عقدًا مع محروس، وبعدها نشب خلاف بينهما ليتم التصالح وتوقيع عقد جديد من 2009 وينتهي 2014، وهو عبارة عن أن يضع بهاء صوته على ثلاثة ألبومات وكل ألبوم داخل العقد محدد له مدة عامين، قائلًا:"طبعا العقد ملزم لجانبين، أنا كبهاء مقدرش أحط صوتي إلا إذا كان نصر محروس جهز لي الكلمات والألحان، إذا الملتزم في المقام الأول بتجهيز الأمور هو نصر محروس، سجلنا الألبوم الأول والثاني وفوجئنا إنه لم يطرحهم في السوق، حاولنا الضغط عليه لطرحه لكنه رفض وقام ببيعه لبعض الشركات وراكن بهاء، عشان يفضل رابط الأمور".

وأضاف المحامي أن هنال كالعديد من الأشخاص تدخلوا لحل تلك الأزمة من فنانين مصريين وعرب، لدرجة وصلت أن واحدًا منهم عرض خمسة ملايين جنيه على نصر لإنهاء الأزمة لكنه رفض، مضيفا: "كل ما حد يتوسط يقول وحياة ولادي الموضوع خلصان وألاقيه جاي المحكمة بعدها بيومين، عموما نصر محروس ملوش حقوق عندنا، ووالله لو كان اتحكم لبهاء بجنيه من نصر محروس ما احنا واخدينه إحنا عايزين نخلص وبس".

وتابع أنهم أبلغوا نقابة المهن الموسيقية بالمهلة بعد أنأثبتت اللجنة أن هنالك عيوبًا في الأغنيات الأربعة، قائلًا:"بعتناله في الإنذار إنه المهلة دي لو انتهت يبقا إحنا طلبنا تنفيذ الحكم وأنت اللي ممتنع، إحنا وصلنا لمرحلة بنتحايل عليه عشان يمكننا إن بهاء يحط صوته على الكلمات والألحان اللي عنده، مجهزهاش ليه؟ ".

واختتم:"أنا عارف إنه مش هيجهزها لأنه بيفكر في حاجات تانية تقلب الدنيا بس مش هنسيبه والله ما سايبك يا نصر محروس إن لم تلتزم".