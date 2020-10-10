بدأت بـ"عاش يا أوسة" وانتهت بمحضر.. خناقة بين لقاء الخميسي وجمهورها بسبب زوجها

رنا صلاح الدين - دخلت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الساعات الماضية في اشتباكات مع عددًا من متابعيها بعدما نشرت صورة لزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

الحكاية بدأت عندما قامت لقاء، بتهنئة زوجها في مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، معلقة عليها قائلة:"عاش يا أوسة".

ومن هنا بدأت الخناقة بين لقاء ومتابعيها بعد أن انتقد بعضهم تهنئتها لزوجها قائلين أنه سببًا في خسارة الزمالك في الوقت الذي كان منضمًا له.

وكتب متابع:"جاي تعمل حارس قدامنا، عامل أسد وأنت كنت سبب فضايح الزمالك، لترد عليه لقاء قائلة:"إنتوا اللي فاضحين نفسكم هو مش فاضحكم ياما شال عنكم بلاوي"، و"كان شايل الفريق لما لاعبيتكم كانت بتبيع الماتشات".

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي

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لقاء الخميسي

ولم تكتفي لقاء بهذا التعليق وكتبت:"إحنا هنا على صفحتي الخاصة واللي بيحبني بس هو اللي مقبول وعلى راسي، إحنا بنحتفل هنا بنجم اسمه محمد عبد المنصف، راجل ونجم وجول متألق من أول ما لعب ونزل ملاعب ولعب في نادي الزمالك العريق وكان وما زال بيحبه وشال ماتشات وأخطاء وتخاذل لاعيبة في نادي الزمالك، وأتحمل تطاول جمهور وغيرة زملاء".

وتابعت: "رجل مهذب ومحترم ورياضي من نوع خاص عرف إن الرياضة أخلاق ومثابرة وتحمل ومسؤولية، شال بلاوي وفضل بيحب الزمالك مع كل اللي شافه، وكمل المشوار وعلشان هو متألق ومؤمن بموهبته الحمد والشكر الله بيلعب ونجم، للي مش عاجبه ومش بيحترم احتفالنا بيه يخرج من صفحتي فورا ومش مقبول عندي واللي هيفكر يكتب كومنت فيه تعدي هايتاخد البوست ويتعمل محضر إساءة لشخصية عامة".

وقررت الخميسي عمل محضر لشخص أساء لها ولزوجها، ووكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تم عمل محضر محرر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وان شاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف".

لقاء الخميسي