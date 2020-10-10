بعد أزمة كورونا.. أنغام تتألق في حفل "المنارة" (صور)

رنا صلاح الدين - أحيت النجمة المصرية أنغام، أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا كامل العدد على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وأشعلت أنغام، المسرح من خلال غنائها باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيها القديمة التي يعشقها الجمهور إضافة إلى أغانيها الحديثة، وكان أبرزها "عرفها بيا، بعتلي نظرة، بحبك وحشتيني، أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، بين البينين، أساميك الكتيرة"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

انغام

انغام

انغام

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انغام

وكانت قد أحيت النجمة أنغام، الأيام الماضية حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

ولكن لم تسلم أنغام من الانتقادات فيما يخص إطلالتها، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون، أظهرها بزيادة وزن ناحية البطن، وهو ما جعلها تتعرض للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن إطلالتها هذه المرة لم تكن موفقة، على الرغم من أن حفلاتها الأخيرة التي أحيتها قبل انتشار فيروس كورونا ظهرت وهي في كامل إناقتها.

يذكر أن الفنانة أنغام، طرحت الفترة الماضية كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية الجديدة من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى تميم.