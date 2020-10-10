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ندى أبو فرحات تدافع عن حقوق المرأة اللبنانية في فيديو كليب

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رنا صلاح الدين - انتهت النجمة اللبنانية ندى أبو فرحات، من تصوير فيديو كليب بعنوان "خلص" وهو مصنوع خصيصا لدعم حقوق المرأة اللبنانية وهي حملة كبيرة بدأت هناك وتحمل الاسم نفسه.

الأغنية من كلمات دوللي خباز وغناء كارول صقر، ومن تلحين أديب ديب، توزيع جوزيف سمعان و ماسترينغ هادي شرارة.

إخراج نور طربي إشراف ألين باز.

c1364f3048.jpgندى ابو فرحات

de686309ec.jpgندى ابو فرحات

وتقول دوللي خباز أن الأغنية لدعم حق المرأة اللبنانية وحقوقها المدنية مع وجود الزواج الديني فهم هنا يدعون لزواج ديني وحقوق مدنية.

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ندى يعرض لها حاليا مسلسل اولاد ادم عبر مجموعة قنوات ام بي سي ويحقق نجاحا كبيرا في عرضه الثاني بعد رمضان وتلعب فيه دور (زينة) وهي امرأة ترتكب جريمة قتل وتدخل السجن بحكم مؤبد. وهناك تدرك واقع عالم آخر فتعاني الأمرين مع زميلة لها (عدلا) التي تجسد دورها الممثلة كارول عبود.وهناك تبدأ زينة تحديات لم يسبق أن تخيلتها ما يولّد أجواء تشويقية جميلة.

قصة الكليب تدور حول معاناة المرأة اللبنانية في المحاكم وإضطرارها للتنازل عن حقوقها واملاكها في سبيل الاحتفاظ بأولادها.

ندى شاركت من قبل في لجنة تحكيم المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصدت من قبل على جائزة أفضل ممثلة سينمائية من مهرجان دبي السينمائي الدولي عن دورها في الفيلم اللبناني تحت القصف.

d2bf7324b9.jpgندى ابو فرحات

cfddcec5d3.jpgندى ابو فرحات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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