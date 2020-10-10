شكرا لقرائتكم أحمد فهمي يخضع لتجربة لقاح كورونا.. وهذا ما قاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث الفنان المصري، أحمد فهمي، عن تجربة خضوعه للجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره تحت شعار "من أجل الإنسانية".

ونشر فهمي عبر حسابه على إنستغرام الاثنين فيديو يوثق خضوعه لتجربة اللقاح منذ لحظة وصوله إلى مركز القطامية الطبي، وعلق كاتباً: "فخور بمشاركتي في المرحلة الثالثة من التجربة الاكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد كورونا، وسعيد أن أكون جزءاً من الحملة اللي بتشجع الناس تعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

تأتي مشاركة فهمي ضمن الحملة الترويجية لوزارة الصحة المصرية لتشجيع المواطنين على الإقبال على المشاركة في التجارب الاكلينيكية للقاح كورونا.

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كما نشرت الوزارة إعلاناً آخر يبث على القنوات الفضائية المصرية المختلفة للتشجيع على المشاركة في التجارب الاكلينيكية للقاح، يظهر فيه الفنان خالد الصاوي. وتستهدف الحملة من هم أعمارهم بين الـ18 والـ60 عاماً.

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كانت أعلنت مشاركتها في الحملة يوم 28 سبتمبر الماضي وخضعت لتجارب اللقاح ونشرت صوراً عبر صفحة الوزارة على فيسبوك.

إلى ذلك تقوم وزارة الصحة المصرية حالياً بإجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركتي "سينوفارم" و"سينوفاك".