شكرا لقرائتكم خبر عن #سنة_حلوة_يامنير .. جمهور الكينج يهنئه بعيد ميلاده:كل سنة وأنت طيب ياملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل جمهور الكينج محمد منير، اليوم السبت، بعيد ميلاده على طريقتهم الخاصة، حيث تصدر هاشتاج #كل_سنه_وانت_طيب_ياملك، تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إضافة إلى هاشتاج #سنه_حلوه_يامنير، والذين وجهوا من خلاله التهنئة إلى النجم محمد منير، بمناسبة عيد ميلاده.

ووجه الجمهور التهنئة للكينج بمناسبة عيد ميلاده، بكتابة كلمات أغانيه، فقالت شمس، "يعجبنى توهانك فى أحلامك.. يعجبنى شد الخصر بحزامك يعجبنى أخدك للكتب بالحضن.. راحو الصبايا والصبايا جم.. أجمل ما فيهم مين غير بنتى.. وأجمل ما فيكى يا بنت إن انتى فعنيكى منى ومن حنان الأم"، وأضافت "عيد ميلاد سعيد وعقبال الـ 100000 سنه وتزيد.. كم أسعدتنا كلمات أغانيك المفضلة والمتنوعة وصوتك الرائع اللى كله شجن".

وشارك آخر فى الهاشتاج، بنشر صورة للكينج محمد منير، وكتب فى تعليقه عليها: "أتمنى أن يكون عيد ميلادك رائعًا كما أنت، ونتمنى لك الصحة والسعادة فى الحياة"، كما نشر مؤمن، صورة أخرى للكينج، وكتب فى تعليقه عليها: "دا أنا كان لى فى الهوى مشوار أخضر حنون"، وأضاف إبراهيم، "لكن بيفرحنا ان أنت جوا القلب ساكن، ساكن فى افراحنا"، كما نشر طارق صورة الملك، وكتب فى تعليقه، "حدوته مصرية".

ويحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده، اليوم السبت، الموافق 10 أكتوبر، والذى يعد علامة بارزة فى عالم الغناء، ويرجع ذلك لصوته المميز وأدائه المختلف بالإضافة إلى نوعية الأغانى التى تميل لأهل النوبة، واستطاع من خلال أغنياته، أن يصنع رحلة طويلة وناجحة صنعت له قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة فى فترة التسعينات والعشر الأوائل من الألفية الجديدة مكتسبا به شعبية كبيرة تحديدًا مع قطاع الشباب الذين شكلوا له ألتراس خاص يحمل اسمه ويرتدون تيشرتات مطبوعا عليها صورته.

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محمد منير فنان مصري، ولد فى محافظة أسوان عام 1954، وتخرج فى كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربى النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية فى البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحمن منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هانى شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم “شبابيك”. كما أنه قد شارك فى عدة أفلام سينمائية، يأتى فى مقدمتها فيلم “المصير” للمخرج يوسف شاهين.

وحصد عدة جوائز تضاف إلى مسيرته الفنية منها، مسابقة Mena الذى حصد من خلالها لقب أفضل مطرب عام 2008، كما أن أغنية "الليلة يا سمرة" فازت فى الاستفتاء التى أجرته قناة BBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، ومنحته أيضا قناة CNN جائزة السلام عن ألبومه "الأرض..السلام".